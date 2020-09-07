Прекрасный и заботливый отец: Меган Маркл сделала комплимент принцу Гарри

В конце августа Меган Маркл дала свое первое после карантина «живое» интервью. Беседа прошла во дворе нового дома герцогов Сассекских в Санта-Барбаре. Актриса отвечала на вопросы лидера феминистского движения Глории Стайнэм. Во время беседы Меган отметила, что ее супруг — мужественный феминист.
Как сообщает Marie Claire, Маркл считает, что Гарри покажет положительный пример их подрастающему сыну. Она добавила, ее муж — прекрасный и заботливый отец. Такие выводы герцогиня сделала сразу же, как только Арчи появился на свет.
Недавно стало известно, что сыну Меган Маркл и принца Гарри все же придется придерживаться некоторых правил. Несмотря на то что герцоги Сассекские отказались от обязанностей королевской семьи, Арчи нужно будет спросить разрешение у короля, прежде чем жениться. Также малыш сможет претендовать на корону, но только после того как на престол взойдет принц Чарльз — отец Гарри.