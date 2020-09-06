«Деревенская воображуля»: Лиза Галкина в лонгсливе с цветочком и джинсах с лампасами позировала в поле

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри стали первоклассниками. Ребята пошли в школу в соседнюю деревню – частную гимназию в Липках. Мама с папой лично привезли детей на линейку и порадовались за них, Пугачева при этом не смогла скрыть эмоций и пустила слезу. Сами звездные наследники с удовольствием вступили в новый этап своей жизни и поделились первыми впечатлениями от школы.

В первые осенние выходные Максим Галкин и Алла Пугачева решили устроить для детей фотосессию в поле, неподалеку от семейного замка. Лиза позировала у стога сена в темно-синем лонгсливе с цветочком и джинсах с лампасами. На голову девочка надела кепку, а во рту держала соломинку. Папа Максим поделился несколькими кадрами дочки со своими подписчиками в Instagram.

«Моя деревенская воображуля! Какая фотка 1, 2 или 3? Я выбрать не смог», — признался муж Пугачевой.

Подписчики пришли в восторг от фотографий Лизы. И заметили, как сильно девочка похожа со своим братом. Некоторые даже сначала приняли ее за Гарри:

«На первом фото вылитый Гарик», «На первой очень на Гарри похожа», «Я думала на первой фотке Гарик», «1 фото- Гарик одно лицо!!!!!», «На втором фото Лиза хороша, вся ее натура — красотка и кокетка», «Вторая! Солнышко красивое», «Красавишна на всех!!!», — прокомментировали подписчики.

А на днях Лиза с Гарри похвастались обновками, которые пополнили их школьный гардероб. Вещичками особенно сильно была рада модница Лиза, девочка обожает наряжаться, иногда устраивая домашние модные показы.