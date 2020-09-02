«Девочка с хачапури»: Галкин показал, как Лиза за завтраком изображает скульптуру

Нынешняя осень для двойняшек Максима Галкина и Аллы Пугачевой, шестилетних Гарри и Лизы, стала особенной — ребята теперь первоклассники. Накануне мама с папой лично отвели детей на торжественную линейку, и, не скрывая эмоций, поделились с поклонниками впечатлениями от Первого сентября.

И начались школьные будни. С утра Галкин запечатлел малышку Лизу, завтракающую перед уроками. Девочка с милыми косичками, в красивой форме позирует отцу, который, снимая первоклашку, предлагает название для видео:

«Лиза у нас изображает скульптуру. Это «Девочка с хачапури». Серов. Ты же знаешь художника Серова?» — спросил артист дочку. «Да, только там «Девочка с персиками», а не с хачапури», — смеясь, стала объяснять отцу Лиза. И предложила: «Не, лучше скажи «с завтраком», «Девочка с завтраком»!

«Ты моя умница!» — ласково похвалил кроху папа.

Двойняшек знаменитые папа с мамой отдали в школу неподалеку от родной Грязи — гимназию деревни Липки. Стоимость обучения в этом учебном заведении для семьи Галкина и Пугачевой обойдется в четверть миллиона рублей в год. Помимо школы, малыши занимаются с репетитором по французскому языку, а также плаванием.