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Жерар принял христианство: Депардье прошел обряд крещения

Французский актер совершил таинство в парижском соборе.

Жерар принял христианство: Депардье прошел обряд крещения
Жерар Депардье. Фото: Евгения Гусева. Архив "КП"

Французский актер Жерар Депардье принял христианство. Обряд крещения состоялся в Святом соборе Александра Невского в Париже. На церемонии присутствовали порядка 30 человек – близкие и друзья артиста.

Как сообщает Sputnik France, решение Депардье было связано с тем, что ему близки духовные круги России, а также нравится православная литургия. Ранее он принимал ислам и совершал намаз по несколько раз в день. Об этом актер рассказывал на страницах своей автобиографической книги «Невинный».  Сразу после принятия христианства Депардье стал крестным отцом девочки, которую также посвятили в православные в этом Соборе.

Российские гражданство Депардье принял еще в 2013-м году. В конце августа стало известно, что актер намерен открыть ресторан в Новосибирске. Он станет его первой точкой общепита в России.  Прописку в одном из районов города актер получил два года назад.

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