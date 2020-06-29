Снова вместе: Жерар Депардье и Пьер Ришар снимаются в фильме о чудесах японской кухни

Актер Жерар Депардье успешно вышел из самоизоляции и вернулся к работе над проектом «Imamu» (это временное название картины). Фильм будет франко-японским, сообщает издание Le Figaro. Звезда исполнит роль успешного шеф-повара Габриэля Карвена, который совсем недавно добился неплохих успехов и даже получил третью звезду Мишлен.

Проектом занимается режиссер Слони Соу, а во временном названии картины скрывается своеобразный секрет японской кухни, который и стремится познать герой Депардье. Также в ленте появится Сандрин Боннэр в роли супруги главного героя, которая вскоре покинет своего мужа, ну и куда без строгого кулинарного критика в роли Антуана Дюлери. Отдельным сюрпризом для зрителей будет появление в фильме Пьера Ришара, старого друга Депардье.

По задумке создателей проекта фильм будет представлен на Каннском фестивале в следующем году.