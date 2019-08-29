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Жерар Депардье запланировал строительство дома в Беларуси

Землю под Минском актеру предоставили еще в 2015 году.

Жерар Депардье запланировал строительство дома в Беларуси
Жерар Депардье/globallookpress.com

Четыре года назад звезде французского кино Жерару Депардье бесплатно предоставили земельный участок в селе Лапоровичи под Минском для строительства дома. Щедрый подарок артисту сделал президент страны Александр Лукашенко.

Распоряжаться землей Депардье позволено 99 лет, однако прошло несколько лет, а воз и ныне там. Участок стоит пустым, а французский актер больше не появляется на территории бывшей союзной республики.

Естественно, что такой расклад дел стал вызывать беспокойство у публики. Прояснить ситуацию решились РИА Новости, связавшиеся с агентом артиста.

Арно Фрилле, рассказал, что на самом деле Жерар Депардье не отказался от идеи строительства дома возле Минска. Он даже заказал проект будущего жилья. Однако правовые проволочки при оформлении земельного участка затянули процесс.

Отметим, что соседкой Депардье может стать известная биатлонистка Дарья Домрачева, которая имеет недвижимость в Лапоровичах.

Напомним, ранее мы писали о том, что французский актер в скором времени снимется в роли Брежнева. В картине хорватского режиссера Лордана Зафрановича будут показаны события 1968 года, которые известны в народе, как «Пражская весна».

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Тэги:

Александр ЛукашенкоЖерар ДепардьеЛеонид Брежнев

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Жерар Депардье запланировал строительство дома в Беларуси
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