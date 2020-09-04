52-летняя Валерия в горчичных кюлотах и кардигане поужинала с красавицей-дочкой Пригожина

Валерия недавно женила своего второго сына. Ее старший наследник Артемий тайно сыграл свадьбу с избранницей в 2019 году в Швейцарии. А вот младший Арсений организовал пышное торжество в Москве, на которое пригласил не только родителей, но и звездных гостей. Певица не могла сдержать слез, когда пела песню молодоженам, под которую они исполняли первый танец. А Пригожин сказал такой душевный тост, что растрогал всех присутствующих.

А вот вечер четверга, 4 августа, Валерия провела с дочкой своего мужа от прошлых отношений. Как известно, у продюсера есть наследники Дмитрий и Даная от первой жены и дочка Елизавета от второй жены Лейлы Фаттаховой. Если со старшими отпрысками он не всегда находит общий язык, то Елизавета подружилась даже с его нынешней супругой. На этот раз артистка сходила с ней в ресторан «Роза Пустыни» в Москве.

Для такого случая Валерия облачилась в горчичные брюки-кюлоты и кардиган в тон. Белая блузка и сумка Louis Vuitton дополнили ее стильный лук. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды. Елизавета предпочла спортивный стиль, облачившись в джоггеры и толстовку цвета хаки.

«Восточный дух, роскошь, изысканность интерьеров и вкуснейшая кухня — в нашем любимом ресторане „Desert rose“. Мы были впервые спустя почти полгода. Поняли, что скучали», — написала артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 52-летняя певица. Другие обратили внимание, что дочка Пригожина стала красавицей. «Валерия какая же вы красивая, обаятельная и позитивная!», «Хороший вечер у вас Валерия!», «Лиза похорошела», «Как приятно вас видеть вместе», «Валерия, какая стильная», «Вам идут такие цвета», «Вы прям леди», — прокомментировали пост подписчики.