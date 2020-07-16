«Платон меня не узнал»: Ольга Орлова впервые за четыре года увиделась с сыном Жанны Фриске

Как отметила крестная ребенка, Дмитрий Шепелев не хотел, чтобы они пообщались.

Певица и телеведущая Ольга Орлова, которая является крестной матерью сына своей скончавшейся подруги Жанны Фриске, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что встретилась с сыном исполнительницы — Платоном Шепелевым. Причем это случилось впервые за последние четыре года.

«Я общалась с Платоном последний раз несколько лет назад. Наверное, прошло года четыре. Виделась я с ним этим летом. Я случайно встретилась с Димой и Платоном. Но Платон меня не узнал. Естественно, я не стал ничего говорить ребенку, потому что Дима не хотел, чтобы мы пообщались».

Ольга Орлова

Как отметила звезда, с Шепелевым она перекинулась несколькими фразами.

«Я не могла сказать в этот момент мальчику, что я его крестная. Я не могу это сделать против воли его папы. Но я буду ждать момента, когда у нас появится возможность пообщаться с глазу на глаз. Диме я писала об этом. Он знает, чего я хочу», — заявила Орлова.

Напомним, что после смерти певицы Жанны Фриске у Дмитрия Шепелева испортились отношения с родителями своей гражданской жены. Уже несколько лет Платон Шепелев не видел своих бабушку и дедушку.