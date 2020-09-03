«Сейчас одевается намного лучше, чем раньше»: Бородина оценила стиль Пугачевой

Примадонна отечественной эстрады на 1 сентября появилась на школьной линейке в мини-юбке и косухе.

Первое сентября для многих звезд стало семейным праздником. Кто-то из знаменитых родителей повел детей в школу впервые, кому-то торжественная линейка уже не в новинку. Но бесспорно, что День знаний оказался волнительным событием.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным лично отправились с двойняшками Лизой и Гарри к стенам школы, чтобы разделить радость от первого в их жизни звонка на уроки.

Для столь важного появления на публике Примадонна облачилась в белую мини-юбку и кеды, а поверх наряда накинула кожаную косуху.

В Сети стали обсуждать наряд Пугачевой наравне с другими аутфитами знаменитых мамочек. И больше всех досталось Ксении Бородиной, которая пришла на школьную линейку в шортах и удлиненном пиджаке, скрывшем низ так, что показалось, будто телеведущая позабыла надеть юбку.

Комментируя образ Бородиной, многие привели в пример как раз look Примадонны. На что коллега Ольги Бузовой поспешила прокомментировать вкус дивы:

«Она сейчас одевается намного лучше, чем раньше. Выглядит хорошо», — оценила стиль Примадонны Бородина.

К слову, Пугачева действительно сильно пересмотрела в последние годы свой гардероб. От оверсайз-нарядов звезда сцены плавно ушла, отдав предпочтение молодежному стилю. И Примадонну часто можно заметить в джинсах, юбках выше колена и шортах, которые подчеркивают ее стройные ноги и делают весь образ задорным и стильным.