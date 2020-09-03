Новая любовь во Франции: Брэда Питта больше не волнует мнение Анджелины Джоли

Во Франции Брэд Питт и его новая любовь Николь Потуральски появились 26 августа. Актер привез 27-летнюю модель в свой замок на юге страны, где он с Анджелиной Джоли праздновал свадьбу в 2014 году.

Поклонники Джоли уверены, что Брэд все просчитал. Ведь их свадьба состоялась 23 августа там же, в окружении лишь самых близких и их шестерых детей. Как сообщает Daily Mail, сейчас актера совершенно не волнует, что на этот счет подумала бывшая супруга и все остальные.

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Об отношениях 56-летнего голливудского актера и 27-летней немецкой модели стало известно совсем недавно. Хотя встречаются они уже не первый месяц. Еще в ноябре прошлого года пару заметили на концерте Канье Уэста в Лос-Анджелесе.

С февраля 2020 года Николь начала оставлять в своем Instagram фотографии с романтическими подписями. При всем этом выяснилось, что Потуральски не свободна. Она до сих пор состоит в официальном браке с ресторатором из Берлина, который старше ее более чем на 40 лет.