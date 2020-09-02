Голливудский винодел: Брэд Питт выпустил марку розового шампанского

Новость для любителей дорогих вин: голливудский актер Брэд Питт выпустил ограниченную серию розового шампанского. Напиток разрабатывался пять лет — во французском замке Мираваль, который некогда приобрели звездные супруги Питт и Джоли. Расположенная там винодельня с 2012 года производит отменное розовое вино, но сейчас представила неожиданную новинку.

«У меня шампанское вызывает чувство праздника, качества, престижа и роскоши. Но розовое шампанское по-прежнему малоизвестно», — цитирует актера издание People.

Итак новый бренд в мире напитков получил название Fleur de Miraval («Цветок Мираваля»). На американском рынке он появится 15 октября. Питт отметил, что очень гордится полученным результатом. На продажу будет выпущено всего 20 тысяч бутылок. Они будут покрыты черным лаком, чтобы не пропускать солнечные лучи, с простой розовой этикеткой. Стоимость одной ожидается в размере 330 евро или 390 долларов.

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Добавим, что Брэд Питт, который давно увлечен производством вина, не сам придумал новый напиток. В этом ему помогали знаменитые французские винодельческие семьи — Перрен и Петерс. Кстати, несмотря на развод, звездные супруги не стали делить замок в Европе и продолжают вкладывать в него деньги, формируя наследство для своих многочисленных детей.