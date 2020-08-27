Брэд Питт улетел с новой возлюбленной во Францию

Многие поклонники голливудских звезд до сих пор не верят, что брак знаменитых «Мистер и миссис Смит» распался. Однако признать это все-таки придется. В сети появились фотографии новой возлюбленной Брэда Пита. Любопытные журналисты успели сфотографировать звезду в аэропорту. Актер надел свитер цвета морской волны и салатовые брюки.

По версии американского журнала ОК! Брэд Питт и модель Николь Потуральски улетели на отдых во Францию. Чтобы провести время вместе, влюбленные выбрали не просто отель, а целое поместье Шато Мираваль. Оно принадлежит Питту и Джоли уже несколько лет. Именно в нем звезды сыграли свадьбу в далеком 2014 году. Может ли это значить, что планы на Николь у актера серьезные?

Новая возлюбленная Брэда – модель из Польши. Красавица уже несколько лет живет в Германии и сотрудничает с мировыми брендами. Еще бы, ведь фигура Николь создана для подиума. Стройные ноги, изящные руки, продолговатое лицо, пухлые губы и выразительный взгляд.

По информации очевидцев, в аэропорту актер и модель вели себя, как подростки. Мило смеялись, улыбались и целовались. А чем еще заниматься, когда летишь отдыхать во Францию?

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году. Причин разлада в отношениях, по информации СМИ, было несколько: скандал актера со старшим сыном, многочисленные измены Питта… Раздел имущества пары до сих пор продолжается. Несмотря на все недомолвки, родители шестерых детей стараются сохранять теплые отношения.