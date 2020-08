Елизавета II названа виновницей конфликта: что рассказали принц Гарри и Меган Маркл в своей книге

«Даже слуги относились пренебрежительно»

Мы уже писали о том, что Великобритания застыла в ожидании выхода книги Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family («Обретая свободу: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи»). И вот свершилось — 11 августа произведение появилось на прилавках.

Принц и его супруга клянутся, что не благословляли авторов, британского журналиста Омида Скоби и его американскую коллегу Кэролин Дюран, на описание истории их отношений и причин сложения королевских полномочий, есть все основания полагать, что именно так и было.

Иначе откуда у репортеров столько подробностей? Посыл произведения прост: Меган не приняли во дворце, из-за нее Гарри спорил с братом Уильямом, жена которого Кейт Миддлтон тоже проявляла неуважение к Маркл. О расизме в книге, конечно, не сказано, но акцент сделан на «непохожести» Меган — консервативная британская семья не смогла принять и «вживить» в свой организм инородное американское темнокожее тело с его (ее) манерами и взглядами на мир.

Герцогиня Сассекская постоянно чувствовала пренебрежительное отношение к себе. В книге указано, что один из старших членов королевской семьи назвал ее «певичкой Гарри» («Harry’s Showgirl»), а другой высказался о ее «тяжелом прошлом» («She comes with a lot of baggage»). Даже обслуга не гнушалась выказывать неуважение к принцессе! Однажды помощница королевы Анджела Келли попросту отказалась приехать к Меган, чтобы помочь с примеркой выбранной к торжеству тиары. Гарри был в бешенстве и высказал претензии бабушке.

«Мог бы и с братом посоветоваться…»

Конфликты из-за выбора Гарри начались и с принцем Уильямом, который счел личным оскорблением решение брата сложить с себя королевские полномочия. Мол, перед этим надо было посоветоваться со старшим братом (напомним, одному — 35, другому — 38). «Именно это сильнее всего задело Уильяма, — объясняет автор книги. — Дело в том, что у него две роли: он не только брат, но еще и будущий король.

И, с его точки зрения, поступок Гарри навредил репутации королевской семьи». После этого случая с начала года братья не разговаривали. Жена Уильяма Кейт Миддлтон не сделала ничего, чтобы помирить их. Да и с Меган найти общий язык не пыталась. Вражды между ними не было. Но и ничего общего не было тоже.

Возможно, авторы книги хотят обелить Меган (что выглядит двусмысленно с учетом афроамериканских корней принцессы), но они настаивают на том, что выход из королевской семьи — вовсе не инициатива жены Гарри. «Я отдала всю свою жизнь этой семье. Я хотела продолжать, чего бы это ни стоило. Но вышло так, как вышло, и это печально», — эти слова, сказанные Маркл в марте 2020 года, приводят авторы книги как манифест американки. Как же так вышло? Оказывается, это королева ускорила процесс распада.

Как только Гарри и Меган поняли, что жизни в Букингемском дворце им не видать, они попытались прорваться на прием к королеве — было это еще в конце 2019-го. Кто знает, вдруг теплые слова бабушки успокоили бы внука? Но Елизавета II проигнорировала просьбу — встреча оказалась возможной только в конце января. Не дожидаясь аудиенции, Гарри объявил о сенсационном решении сложить королевские полномочия 8 января через собственный сайт.

Чуть что — сразу в кусты

Уже на первой встрече Маркл поразила королевского отпрыска. Понятно чем — раскованная, популярная (напомним, Меган снималась в сериалах, например, в «Форсмажорах»), она выглядела живым воплощением свободы. Сложно было не влюбиться в такую. Даже милые шалости, которые для Елизаветы II показались бы кошмарным проявлением бесстыдства, очаровали Гарри.

Так, в книге упоминается эпизод, когда будущая принцесса сбегала в кустики «по делам»: «Во время кемпинга Меган с радостью забредала в лес, если ей нужно было справить нужду». Простота и приземленность Меган стали решающими факторами, оторвавшими взбалмошного Гарри от закостенелости королевского дворца.

Здесь Русью пахнет

Ну и по традиции не обошлось без вездесущих хакеров из России. Если верить авторам, некий компьютерный взломщик (разумеется, российский) украл сотни личных фотографий Гарри и Меган. «12 сентября 2018 года он взломал облачное хранилище, в котором находилось более двухсот непубликовавшихся снимков Гарри и Меган, сделанных фотографом Алексом Любомирски.

В самую большую подборку входили предназначенные для удаления неудавшиеся кадры, на которых объекты съемки закрывали глаза или выглядели не лучшим образом. Небольшую часть снимков хакер выложил на сайт Tumblr, предназначенный для обмена фотографиями», — пишут авторы. Некоторые фото даже просочились в сеть, но пользователи сочли снимки поддельными. Кстати, как именно удалось установить, что хакер из России, не сообщается.

А что дальше?

Пожив сначала в Канаде, потом в США, принц и принцесса, как пишет все тот же Омид Скоби, намерены… вернуться в Лондон. «Они будут рады приехать и заняться работой на местах, — заверил хроникер. — Гарри и Меган ясно дали понять, что продолжат заниматься делами в Великобритании». Возможно, и выход книги был артподготовкой перед возвращением в королевство. Дерзкая парочка дала сигнал, что может рассказать про нравы и характеры членов королевской семьи много больше — хватит и на цикл книг. А пока, намекают Гарри и Меган, подумайте, как выстроить с нами правильный диалог. Хотите мира — уважайте нас такими, какие мы есть.