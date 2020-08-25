Мама Меган Маркл переедет жить в Санта-Барбару

Герцоги Сассекские приобрели свой дом в Санта-Барбаре в июле и только недавно туда перебрались. Ранее сообщалось, что герцоги влезли в ипотеку, чтобы позволить себе особняк за 14,7 миллиона долларов. Оказалось, что отец Гарри – принц Чарльз потратил часть своих сбережений на приобретение жилплощади. Территориально дом находится примерно в часе езды к северу от Лос-Анджелеса.

Как сообщает Us Weekly, в ближайшее время к семье приедет и мать Меган – Дория Рэгланд. Для нее уже готовят один из гостевых домов. Для поклонников семьи, эта новость не стала большой неожиданностью. Ведь ранее Меган и Гарри заявляли, что хотели бы видеть в своем доме Дорию. По словам журналистов издания, Меган Маркл и принц Гарри теперь по-настоящему счастливы и чувствуют себя в полной безопасности в новом доме.

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Недавно стало известно, что первенец герцогов Арчи когда-нибудь сможет стать принцем. Несмотря на то, что его родители отказались исполнять обязанности королевской семьи, юридически малыш будет претендовать на корону. Это случится после того, как принц Чарльз взойдет на престол.