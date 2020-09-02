«Стрижка огонь!»: Орлова вслед за Бузовой преобразилась в парикмахерской

Перед началом осени поющая телеведущая Ольга Бузова отправилась за новым образом в парикмахерскую. Звезда предпочла отказаться от привычного каре и выбрала длинные локоны, обесцвеченные на концах. Правда, результатами преображения не все подписчики певицы остались довольны. Многие посчитали, что с короткими Бузовой было лучше, и попросили вернуть все обратно.

Вслед за Бузовой к новому телевизионному сезону подготовилась ее соведущая по «Дому-2» Ольга Орлова. Однако, в отличие от коллеги, она ничего радикального с волосами не сделала. Экс-солистка группы «Блестящие» лишь укоротила длину, а также освежила цвет волос. Результатами похода в салон красоты звезда поделилась у себя в Instagram.

«Красавица Оленька», «Прекрасная», «Как называется ваша стрижка?», «Красотка», «Красотка, стрижка огонь!» — написали в комментариях.

К слову, накануне поездки Ольги Орловой в Турцию в Сети появились кадры ее бойфренда. На тусовке, куда 42-летняя телеведущая пришла вместе с возлюбленным, рэпер Джиган снял видео танцпола. И в кадр попала Орлова со своим мужчиной. К слову, сама звезда тщательно оберегает личную жизнь от посторонних.