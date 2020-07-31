Тайное стало явным: Джиган случайно показал, как выглядит бойфренд Ольги Орловой

Телеведущая тщательно скрывает свою личную жизнь. Но рэпер об этом, очевидно, не знал.

Экс-солистка группы «Блестящие», 42-летняя Ольга Орлова в настоящее время – известная телеведущая. Девушка не первый сезон ведет популярный телепроект «Дом-2» и имеет армию поклонников. Но о ее личной жизни известно немного. Как-то Орлова признавалась, что с декабря прошлого года состоит в отношениях, но с кем – остается тайной. Знаменитость демонстрирует подарки и цветы от ухажера, но не торопится его показывать.

А вот Джиган, ничего не подозревающий о секрете Ольги Орловой, очевидно, случайно засветил бойфренда телеведущей. На мероприятии он снял видео, на котором показал, как парочки танцуют медленный танец под Басту. И в кадр мимолетом попадает Ольга Орлова, нежно обнимающая седовласого мужчину выше себя ростом. Ничего не подозревающая звезда наслаждается общением с бойфрендом, который поглаживает ее за локоть и спину.

К слову, Орлова воспитывает сына Артема от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. Брак был недолгим и продлился четыре года. Весной парню исполнилось 19 лет, и телеведущая поделилась редким совместным снимком с наследником.