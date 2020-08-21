«Семейные садовые радости»: Пугачева вместе с двойняшками навела порядок на территории особняка

Алла Пугачева не дает своим детям сидеть без дела. Муж певицы — шоумен Максим Галкин не скрывает: их двойняшки приучены к труду. Так, шестилетняя Лиза может подмести полы в особняке, а Гарри — пропылесосить. Малышам нравится устраивать дома импровизированные генеральные уборки. А их именитая мама не запрещает им наводить порядок, как в личных комнатах, так и в гостевых.

Певица считает, что Гарри и Лиза должны принимать активное участие во всем, что происходит в их особняке. Поэтому, когда Примадонна отправилась в сад, чтобы убрать сухие веточки у плодовых кустарников, ее дети не смогли пропустить это интересное занятие. Певица разрешила сыну взять с собой секатор, которым он умело срезал маленькие ветки. Алла Борисовна выступила в непривычном для себя амплуа — садовника, а ее муж Максим Галкин — оператора.

«Семейные садовые радости», — отметил шоумен.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Алла Борисовна любит принимать в доме гостей. Так, в особняке Примадонны в подмосковной деревне Грязь успели побывать чета Юдашкиных, украинская исполнительница Светлана Лобода, шоумен Александр Ревва с женой Анжеликой, композитор Игорь Николаев с возлюбленной Юлией Проскуряковой, модный дизайнер Игорь Гуляев и многие другие.

В окружении певицы говорят, что она как радушная хозяйка всегда устраивает дома фуршеты, подавая к столу свои фирменные блюда. Ко всему прочему, каждый год Примадонна с друзьями празднует первое воскресенье весны. Эту традицию артистка придумала сама, еще в молодости.