«Розовые волосы — мечта с детства»: Семенович в сливовом халате показала, как выглядела бы со стрижкой под каре

40-летняя Анна Семенович решилась на смену имиджа. Правда экс-солистке группы «Блестящие» удалось обойтись без помощи визажистов и парикмахеров. Для своего импровизированного эксперимента певица всего лишь купила парик. На свежем снимке поп-дива предстала в сливовом шелковом халатике и лавандовых тапочках с перьями.

При этом артистка показала, как бы она выглядела с розовыми волосами и со стрижкой под каре. По словам певицы, она с самого детства мечтала о таком оттенке локонов. Но отказаться от привычного блонда знаменитость не решилась. Результатами своего преображения Семенович поделилась с подписчиками в Instagram.

«Как вам такой образ?! Розовые волосы — мечта с детства», — отметила Анна, обращаясь к поклонникам.

К слову о детстве. В недавнем эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro об экспериментах с имиджем старшей 13-летней дочки Лидии рассказывала Наталья Чистякова-Ионова. Певица заверила, что их с мужем наследница постоянно меняет цвет волос и их длину. Так, Глюк’oZa разрешила дочери побриться налысо. Правда сейчас, волосы Лиды немного отрасли и от былого «ежика» не осталось и следа.

Артистка не запрещает наследнице проводить подобные «опыты» с имиджем, полагая, что всей этой историей лучше всего переболеть в детстве, а не в более зрелом возрасте. Пока Лидия может спокойно стричь, красит и отращивать локоны. Ведь подростки зачастую пытаются с помощью внешности рассказать о себе, самовыразиться.