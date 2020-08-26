Глюк’оZa: «Дочь то ухо проколет, то татуировку сделает… А еще постоянно пишет музыку»

Новый клип Натальи Ионовой «Мурашки» набирает просмотры в интернете, но в семье у Глюк’оZы теперь следят не только за ее успехами.

Старшая дочь певицы Лида, выступающая под псевдонимом Lidus, тоже набирает популярность и является «миллионершей» по просмотрам.

В талант девочки поверил ее папа Александр Чистяков, которому ужиться с творческими женщинами не так-то просто, — это мы поняли, пообщавшись с Наташей.

«С мужем не ссоримся, а обсуждаем спорные моменты»

— Ваша новая песня называется «Мурашки». Как вы с мужем Александром поддерживаете «мурашки» в отношениях и справляетесь с влиянием карантина на отношения?

— Все построено на том первом дне, на том первом взгляде, на нашем первом «люблю»… И на карантине мы с Сашей сами офигели из-за того, что практически ни разу не поссорились. Мы очень уважаем свободу друг друга.

Мы безумно друг друга любим, любим нашу семью. И вообще мы обожаем приятную атмосферу в доме.

А высший пилотаж в отношениях — это когда вы не только живете, спите вместе, но еще и вместе работаете, и это тоже доставляет удовольствие. У нас именно так! Поэтому полная гармония.

— Судя по Инстаграму, вы даже спортом вместе занимаетесь…

— Если говорить о каких-то наших физических достижениях, то мне мужа никогда не догнать. Но я обожаю заниматься с Сашей спортом, мне всегда хочется сделать лучше, показать, какая я крутая, когда он рядом.

А если у моего тренера вдруг не получилось приехать, то Саша меня тренирует сам. Ему нравится, что наконец-то он может мной управлять, а я при этом все указания выполняю молча.

— Как любите проводить время, когда вы только вдвоем?

— Мы обожаем съесть что-нибудь вкусное, причем лежа на диване или в кровати. Очень любим смотреть сериалы, слушать музыку, строить планы, обсуждать какие-то вопросы, связанные с детьми, просто болтать.

— Часто ссоритесь с мужем из-за детей? Прибегали ли вы к помощи психологов в общении с ребенком?

— Вообще не ссоримся — мы просто обсуждаем спорные моменты. Честно говорим, кто где был прав или ошибался. Во всем, что касается детей, мы стараемся поддержать друг друга, даже если кто-то сорвался. Если поняли, что были не правы, то всегда извинимся перед детьми.

— Как-то слишком идеально звучит. Все же ссорятся!

— Естественно! Но даже когда мы ругаемся друг на друга, а после расходимся по комнатам, то испытываем грусть и апатию. Поэтому быстро миримся.

«Не все ее эксперименты даются мне легко»

-Недавно ваша старшая 13-летняя дочь вдруг подстриглась налысо. Какова была реакция родителей?

— Лидуся не сделала это тайком — у нас всегда все обсуждается на семейном мини-совете. И в какой-то момент она сказала: «Я очень хочу, мне пойдет такой стиль».

Мы решили: пускай она исполнит это желание, пока она еще ребенок. Потому что если не сейчас, то потом все равно исполнит, но уже повзрослев.

Мода меняется, и каждый имеет право выглядеть так, как он хочет, в любом возрасте. Но мне кажется, что такие эксперименты должны проходить именно в подростковом возрасте. Поэтому мы с легкостью ей разрешили.

— Вспомните недавние поступки Лиды, которые все же вывели вас из себя. И расскажите, как вы в подобных ситуациях справляетесь.

— Спасибо моим психологам! Конечно, такие поступки случались, и не раз. Но с каждым разом все больше убеждаюсь, что это не поступок выводит меня из себя — это я была в таком состоянии, что эмоционально отреагировала.

Иногда, анализируя ситуации, напоминаю сама себе: это же ребенок, который хочет пробовать, узнавать жизнь, совершать какие-то свои ошибки! Конечно, Лида очень много экспериментирует со своей внешностью. И вот это моя ахиллесова пята, потому что все время боюсь, что она может навредить своему здоровью. Лидуся то проколет ухо, то сделает на пальце татуировку, то пострижется налысо…

— Ох и крепкие у мамы нервы!

— Честно скажу, не все эксперименты дочки мне легко даются. Но я стараюсь просто оберегать ее, чтобы Лида не навредила себе, но смогла попробовать себя в разных направлениях, осуществить мечты.

То, каким я хочу видеть своего ребенка, — это только мое восприятие. А моя задача как мамы — любить, помогать и оберегать от по-настоящему страшных вещей.

— Какой поступок, наоборот, заставил понять, что у вас растет отличная девочка?

— Слава богу, таких поступков большинство. Постоянно умиляюсь своему ребенку. Мне не верится, что у меня уже такая взрослая девчонка. В то же время ее душа, открытость (иногда даже чрезмерная) к этому миру говорит мне о том, что она еще совсем малышка. Но в 13 лет Лида удивляет своей всесторонней жаждой знаний. Ее интересует все! И дочка у нас еще очень заботливая. Например, у нее есть прабабушка, в честь которой она названа, — Лидия. Дочь раз в неделю обязательно ездит к ней и сама готовит ей что-то вкусное. Лида, кстати, очень уверенно чувствует себя на кухне, а в последнее время она вообще готовит себе все время сама.

— Кстати, как вы с мужем называете Лиду?

— Пупс.

— Теперь ваш Пупс — знаменитость. Появился проект Lidus. Клипы набирают миллионы просмотров. Кто разработал концепцию, кто пишет песни?

— Конечно, я всегда дочь поддерживала и ходила на конкурсы, концерты в школу, но лишь наблюдала со стороны. А папа Лиды поверил в своего ребенка, ему захотелось показать возможности Лидуси. Он помог ребенку найти свою цель и стал опорой для ее осуществления. Лида с папой начали вместе что-то обсуждать, писать песни. Потом папа стал искать музыку. Так случилась встреча с продюсером Денисом Ковальским, и началась большая профессиональная деятельность — он писал для дочери музыку. Лида с папой начали работать еще с несколькими авторами. Очень интересно наблюдать, как они придумывают сначала концепцию песни, а потом после долгой работы это превращается в песню. А что касается концепции проекта, то Лидуся сама сказала: «Я буду Lidus».

— Почему никто не знал поначалу, что Lidus — ваша дочь?

— Нашей основной задачей было сделать так, чтобы Лидусю полюбили за ее творчество, не зная, чья она дочка. Чтобы не было никакого предвзятого мнения, сравнения. После того как клипы Лидуськи стали набирать больше миллиона просмотров, мы поняли, что есть люди, которые ее уже любят. Дочке стали писать поклонники в соцсетях: мы тебя обожаем, ждем еще и еще. Для нас это стало знаком: Лиду можно показать и представить.

«Верочка очень похожа на сестру»

— Музыка в жизни Лиды сейчас — это способ найти выход подростковой энергии?

— Она поет с детства. Она прекрасно разбирается в иностранной музыке, сама пишет, играет на фортепьяно, на гитаре. Что я могу сказать? Она родилась музыкантом, так случилось. Я не знаю, что будет дальше. Она очень увлекающаяся девочка.

— Она хочет стать знаменитой?

— Она родилась знаменитой и уже побывала на обложках всех журналов. Лидуся хочет поделиться творчеством, общаться с поклонниками. Она реально каждому из них отвечает в своих соцсетях. Для нее важно именно общение. А то, что этот ребенок будет на передовой — в музыке, или в медицине, или в другой сфере, я не сомневаюсь.

— Как Лида воспринимает статьи о себе? Как общается с ровесниками, знающими, что ее мама — звезда?

— У Лиды потрясающее чувство юмора. Помню, когда я выпустила песню «Жу-Жу», то Лиду в школе встречали: «Жу-жу-жу-жу-жу, езжу на «Пежо». Что, на «Пежо» ездишь?» Она в ответ: «Да, прикинь, на «Пежо» приехала». Ребенок смеется, хохочет и гордится, что я ее мама — она меня очень любит. Сейчас, погружаясь в творчество, Лида задает мне больше вопросов — прониклась уважением и с профессиональной точки зрения. Иногда Лида прикалывается над девочками, специально подходит и говорит: «Это моя мама». Вижу отвисшую челюсть у людей. Ведь в основном все нас воспринимают как сестер. А статьи про себя она видит, читает, хохочет — иногда очень саркастично может ответить, прокомментировать. Привыкла.

— Вы в прошлом году поменяли школу у Лиды. Чем обучение в школе Сергея Казарновского отличается от обычной частной элитной школы?

— Лида — особенная девочка со своим восприятием мира. Она очень свободный ребенок, мы привыкли в семье всегда высказывать свою точку зрения. У нас достаточно свободное поведение в доме, и мы очень хотим, чтобы дети выросли самостоятельными. Наш ребенок не может «идти со всеми в ногу в строю». Поэтому я счастлива, что нам встретилась школа Казарновского. Здесь воспитывают ярких свободных детей, не препятствуют личностному росту. Школа творческая, и детям не запрещается, допустим, надеть любимую одежду или покрасить волосы.

— Расскажите про младшую дочь Веру. Чем она увлечена? Стремится быть похожей на старшую сестру?

— Верочка, с одной стороны, очень похожа на Лидусю — тоже творческая, яркая, очень коммуникабельная. Но в ней больше чуткости, скромности и, как мне кажется, упорства, последовательности в своих действиях. Она чуть поспокойнее, менее взбалмошнее, поэтому ей легче концентрироваться. Учится на отлично — за 3-й класс у нее все пятерки. Вера прекрасно танцует, поет, не стесняется камеры. Думает стать актрисой. В общем, у нас с Сашей получились открытые и талантливые дети.

«Хочу стать нейрохирургом!»

Мы провели блиц-интервью с юной певицей Lidus

— Твоя мечта — кем ты хочешь стать через 10 лет, где хочешь жить?

— Я хочу стать нейрохирургом, жить в Лос-Анджелесе в своей квартире.

— В чем твоим родителям с тобой повезло?

— Папе повезло, потому что я люблю рок и со мной можно обсуждать музыку. А маме повезло в том, что я могу делиться с ней аксессуарами и одеждой.

— В чем преимущества того, что твоя мама — известная певица?

— Я могу знакомиться с интересными людьми, которым интересны мое творчество и характер, это огромный плюс.

— Самая сложная ситуация с ровесниками, в которую ты попадала?

— Когда кто-то говорил за моей спиной.

— После того как ты объявила о начале музыкальной карьеры, мальчики стали чаще проявлять знаки внимания?

— Нет.