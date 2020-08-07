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«Реально круто»: Анна Семенович показала, как отдыхает между съемками

Певица решила устроить пикник на берегу Волги.

«Реально круто»: Анна Семенович показала, как отдыхает между съемками
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович восхитилась красотой российской природы. В перерывах между съемками певица решила устроить пикник на берегу Волги. Она призналась, что чаше всего отдыхает на море или океане, а в реке купалась всего пару раз. Масштабы одной из крупнейших рек на планете ее просто поразили.

«Ребята, ходите на пикники – это реально круто! Хорошо, когда можно работать в таком красивом месте. Кому из моих подписчиков выпало счастье проводить детство на реке?» — спросила Семенович в своем Instagram.

На Волге проходят съемки нового проекта певицы. С 10 июля она стала ведущей «У-Дачного чарта» на МУЗ-ТВ.  Все кадры программы записывают на природе.

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