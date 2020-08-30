«Это спасение»: Эмин Агаларов сделал признание насчет музыки

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов недавно показал, как весело проводит время в компании своих четырех детей. Теперь же решил рассказать своим подписчикам в Instagram, как избавляется от беспокойных мыслей. Выяснилось, самым лучшим спасением для артиста является музыка.

«Что для вас значит музыка? Это способ развлечься и отвлечься или нечто большее? Пишите, интересно узнать. Для меня музыка — это спасение от всего, что беспокоит», — написал Агаларов.

Кстати, музыкой серьезно увлекся и старший сын Эмина – Али. 11-летний подросток уже написал песню «Еду на капоте» и представил на нее клип. Правда, некоторые решили, что идею Али позаимствовал у Моргенштерна и Элджея. У Али, который начал карьеру музыканта под псевдонимом A.Li, есть брат-близнец Микаил. Их мама – Лейла Алиева – дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева.