«Наконец-то все вместе»: Эмин на снимке с четырьмя детьми взял малышку Афину на руки

40-летний певец, бизнесмен Эмин Агаларов этой весной пополнил ряды завидных холостяков – артист объявил о разводе со своей второй женой, 32-летней моделью Аленой Гавриловой. И даже наличие общего ребенка – полуторагодовалой дочки Афины – не остановило супругов принять столь кардинальное решение. Но как раз на родительских обязанностях расставание никоим образом не отразилось – дочка осталась с матерью, но Эмин, кажется, каждую свободную минуту уделяет своей малышке.

Накануне выходных Эмин с Афиной навестили бабушку, а после провели время всей большой дружной семьей. И артист поделился редким счастливым снимком, на котором позирует со всеми четырьмя детьми.

«Наконец-то все вместе» — подписал фото Агаларов.

На снимке счастливый отец окружен своими наследниками – здесь близнецы Али и Микаил от первого брака с Лейлой Алиевой, и приемная дочка Амина. Кроху Афину заботливый папа взял на ручки. А вот личико девочки по-прежнему скрыто от посторонних – на этот раз смайликом.

К слову, совсем недавно у Али Агаларова состоялся творческий дебют. 11-летний мальчик выпустил песню «Еду на капоте» и намерен покорят музыкальный Олимп под псевдонимом A.Li.