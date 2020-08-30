«Красотка»: София Ротару в платье-сорочке каштанового цвета отпраздновала 50-летие сына

Певица провела день в компании Руслана Евдокименко и своих взрослых внуков. Поклонники поразились тому, как молодо выглядит певица.

София Ротару в 2019 году снова стала выступать в России. Тогда в обществе ходило много разных слухов, что украинскую певицу вовсе не ждут в российских городах. Однако ее тепло приняла публика и на «Новой волне» и на «Песне года». А этим летом она отпраздновала день рождения Артистке исполнилось 73 года. Звезда отметила радостное событие в собственном доме в кругу родных. Август оказался насыщенным на события, так как 24 августа исполнилось 50 лет единственному сыну Ротару — Руслану Евдокименко.

В честь юбилея мужчина собрал всю семью за большим столом. Именинник был в джинсах и принтованной рубашке, а его жена Светлана облачилась в черное платье из шифона. Сама София Михайловна предпочла надеть платье-сорочку каштанового цвета с вышивкой и тонким поясом и расклешенными рукавами. Она распустила волосы и сделала нежный макияж, подчеркивающий природную красоту. Также на празднике были ее внуки Анатолий и София.

Поклонники восхитились дружной семьей, а также моложавым видом артистки. Даже Алла Пугачева одарили комплиментом коллегу. «Красотка», — написала Примадонна. А подписчики отметили, что Ротару обладает не только красотой, но и надежной опорой. «Это счастье — жить такой дружной семьей», «Как шикарно выглядите», «Сын выглядит старше матери», «Нет слов. Вы потрясающе красивы», «София Михайловна! Нет вам равных», «Время над вами не властно, вы красотка», — прокомментировали фотографии пользователи Сети.