Стилист Пугачевой назвал неожиданную причину злости и жадности «соломенной вдовы» Ротару

Звездный стилист Джордж Ровалс, который в разное время сотрудничал с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и американской актрисой Джулией Робертс, назвал неожиданную причину злости и жадности украинской певицы Софии Ротару. Ее он назвал «соломенной вдовой», потому что, как он считает, у нее никогда не было своего образа в жизни и на сцене. Он считает, что ее это совсем не красит.

Стилист оценил недавние снимки со дня рождения Ротару. Ей, как известно, не так давно исполнилось 73 года и многие звезды шоу-бизнеса ее активно поздравляли. По его словам, смотрится она так, как будто не успела помыть голову. Как он отметил, исполнительница не сделала объем на голове, что ее совсем не красит. По его словам, она вполне бы могла сделать модную прическу, а «не закручивать на плойку локоны», сообщает «Собеседник».

«Она просто очень жадная, а еще – злая! Это, наверное, оттого, что в ее жизни нет мужика. Почему бабы бывают злыми? Из-за недостатка секса!» Джордж Ровалс

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Напомним, что София Ротару еще в 2002 году похоронила своего мужа народного артиста Украины Анатолия Евдокименко. С тех пор замуж звезда больше не выходила. Певица не раз в беседах с журналистами говорила, что очень сильно любила своего мужа. После его смерти заводить новую семью она больше не захотела.