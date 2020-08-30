Анастасия Решетова показала шикарные формы на отдыхе во Франции

Анастасия Решетова показала шикарные формы в своем микроблоге. Модель опубликовала снимок, сделанный в бассейне, на котором предстала в черном купальнике и такого же цвета шляпе. Несмотря на то, что купальник на Анастасии был очень скромный, с совсем небольшим вырезом, пышные формы тем самым скрыть не удалось.

В Сети тем временем продолжают обсуждать возможное расставание Решетовой и Тимати. Недавно модель и рэпер одновременно опубликовали на своих страницах строки из песни Касты «Ревность». Поклонники пары сразу же решили, что они тем самым дали понять, что же повлияло на их расставание. Как известно, Тимати провел свой отпуск в Греции с дочкой Алены Шишковой и мамой, а Анастасия – в Сан-Тропе, в доме свекра.

На днях модель показала, как отдыхает на яхте стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Аренда 85-метровой красавицы стоит тоже недешево — миллион долларов (более 73 миллионов рублей) в неделю. Свободное время Решетова провела с подругами.