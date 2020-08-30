«Начинаешь ценить корни»: Оксана Федорова посетила малую родину

Последние летние дни телеведущая Оксана Федорова решила провести в родном городе. В своем Instagram она делится снимками Пскова и сопровождает их интересными фактами. Ее познаниям в истории родного края можно только позавидовать. Как оказалось, у Оксаны в подписчиках много земляков.

«Со временем начинаешь ценить свои корни, свою землю, в которой выросла. Не каждый город может похвастаться такой историей», — написала Федорова.

Недавно «Мисс Вселенная-2002» показала фото со своим мужем. Они в браке десять лет, но как выглядит избранник Федоровой Андрей Бородин, знают лишь немногие. Правда, и тогда модель решила не раскрывать все тайны – лица мужчины не было видно.