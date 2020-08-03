«Чем больше блеска, тем лучше»: Федорова в сверкающем комбинезоне из люрекса предстала на яхте

Оксана Федорова проводит летние дни в Сочи. Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» по-прежнему восхищает поклонников своим моложавым видом и чувством стиля. 42-летняя телеведущая обладает стройной фигурой, хоть и родила двоих детей. Она регулярно блистает в женственных образах на светских раутах, но на этот раз девушка припасла несколько нарядов для отпуска. Фанаты с интересом наблюдают за ее перевоплощениями.

На днях Федорова прогулялась по Красной поляне в белоснежном струящемся платье с рукавами из шифона. Похожий наряд свободного кроя она выбрала, когда позировала у водопада «Пасть дракона», но предпочла кофейный оттенок. А вот на яхте, где она проводила время с мужем Андреем Бородиным и детьми: Лизой и Федором, телеведущая появилась в стильном и эффектном наряде. Она позировала в блестящем комбинезоне с акцентом на талии.

Поклонники восхитились летним образом знаменитости. Многие отметили, что не видели столь эффектного наряда. Другие стали одарять комплиментами Оксану, которая сразила их красотой. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее лук дизайнер Сергей Никулин.

«Одно дело, когда человек позирует на фотокамеру в студии, а другое — когда фото живое. Сначала складывается ощущение, что на ней платье, которое она зажала ногами, чтобы его подол не раздувало ветром. Если брать фасон, то отмечу, что сейчас рулят 90-е и 80-е годы, и много люрекса ткани используют дизайнеры в своих коллекциях, поэтому чем больше блеска, тем лучше. Да, комбинезон forever. Для отдыха лайтовый образ. Я хотел предложить что-то белое и не столь кричащее, хоть это и банально, но тем не менее цвет, фактура, крой этого наряда — очень подходят нашей героине», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».