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Анастасия Костенко вновь стала студенткой

Модель радуется, что стоимость обучения осталась на прежнем уровне.

Анастасия Костенко вновь стала студенткой
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Анастасия Костенко решила продолжить свое обучение в высшей школе телевидения «Останкино». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, где также порадовалась, что стоимость обучения в этом году осталась на уровне предыдущего. Напомним, что познавать секреты телемастерства модель начала еще в прошлом сентябре, будучи беременной второй дочкой.

«Я тоже вновь пополняю ряды студентов, а значит к дистанционной работе и учебе мне не привыкать, или нет, от них не отвыкать», — написала Костенко.

После окончания школы Анастасия продолжила образование в Ставропольском краевом колледже искусств. А после конкурса «Мисс Россия-2014» решила получить высшее журналистское образование в РУДН. Но закончить престижный ВУЗ ей так и не удалось. Судя по всему, мечты о телевизионной карьере Костенко не отпускает и диплом телеведущей все-таки получит.

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