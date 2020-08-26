Насолила бывшей жене: Анастасия Костенко в судебном порядке добилась алиментов от Дмитрия Тарасова

Возлюбленная футболиста выиграла суд и с 5 августа будет получать алименты от футболиста на содержание двоих дочерей. При этом о разводе они не сообщали.

Дмитрий Тарасов знаменит не своими достижениями на футбольном поле, а бурной личной жизнью. Его первый брак с Оксаной Пономаренко продлился четыре года. На даже ради дочки Ангелины они не смогли сохранить союз. Вскоре спортсмен женился на Ольге Бузовой, но в итоге разбил ей сердце. А последние два года футболист живет с моделью Анастасией Костенко, с которой не только обвенчался, но и завел двоих детей.

Все это время Тарасов воюет с первой женой, которая судится с ним из-за долгов по алиментам. Доходы спортсмена заметно снизились, когда он ушел из «Локомотива» и стал играть за «Рубин». Вместо миллионов его зарплата составляет 500 тысяч рублей. И резкие финансовые изменения произошли в тот период, когда его супруга родила вторую наследницу Еву в феврале этого года.

Тогда и произошел скандал, так как алименты для Пономаренко не уменьшились. Суд учел доходы Костенко, заработанные на рекламе в Instagram, и приписал их мужу модели. Теперь Тарасов выплачивает на содержание старшей дочки, четверть своих доходов, а также дополнительные 104 тысячи рублей.

Анастасия была возмущена таким положением дел. Она заявила два месяца назад, что разберется в таком несправедливом решении. Как оказалось, она подала в суд и добилась алиментов от мужа на содержание их дочек. Иск был удовлетворен. Уже с 5 августа она должна получать деньги от Тарасова.

При этом остается загадкой, развелась ли пара или Костенко решила таким образом насолить первой жене футболиста, чтобы алименты на его старшую наследницу стали значительно меньше, об этом пишет «Комсомольская правда».