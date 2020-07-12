«Я наконец-то пришла в себя»: Анастасия Костенко получила материнский капитал и отпраздновала день рождения дочки

Анастасия Костенко решила похвастаться приятной новостью. В своем личном аккаунте в Instagram красотка сообщила своим подписчикам, что она успешно получила сертификат на материнский капитал. Пока непонятно, на что именно она собирается его тратить, но радость от заветной бумаги была вполне искренней. Также совсем недавно Костенко успешно отметила 10-летие своей дочки, Миланы, которую она называет не иначе как Милашка. По словам женщины, событие для нее оказалось весьма волнительным. Ну еще бы, быстро украсить комнату, пока дочка спит, готовить сюрпризы и в принципе объяснить двухлетней девочке, что вся эта радость только для нее.

«Я наконец-то пришла в себя после празднования двух лет Милашки! Это было так волнительно, особенно быстро все украсить до ее пробуждения, поэтапно делать сюрпризы и попытаться донести суть праздника. Я как будто после своего ДР, наполненная, заново родившаяся и приятно уставшая. Как ваши дела, какие планы? Я получила сертификат на Материнский капитал! Вы уже в курсе, что его намерены снова индексировать?! ( и на первого и на второго ребёнка)» — рассказала подписчикам Костенко.