Louis Vuitton, Tiffany, бытовая техника: сын Валерии и ее невестка показали свадебные подарки

Валерия на днях женила своего младшего сына Арсения Шульгина. Как известно, старший наследник певицы Артемий год назад тайно сыграл свадьбу в Швейцарии с подругой из Новокузнецка Натальей Коренной. Но он не стал звать на праздник даже родную маму и ее мужа Иосифа Пригожина. А вот Арсений организовал пышный праздник, на котором выступили звезды: Зиверт, Николай Басков и другие звезды. Спела для молодоженов и сама Валерия. Также среди гостей были Эмин Агаларов, семья Маликовых, Валентин и Марина Юдашкины и другие известные персоны.
Праздник продлился до поздней ночи. Кульминацией вечера стал салют. На следующий день влюбленные уже гуляли вместе с родными, без больших праздничных столов и танцев. С утра Арсений решил поблагодарить всех гостей за подарки. Он снял целую комнату с пакетами из ЦУМа, Louis Vuitton, Tiffany, а также десятки коробок с бытовой техникой, брендовой одеждой и корзин с цветами.
«Это подарки, их очень много. Всем обязательно скажу спасибо. Надеюсь, что до конца этих выходных подарки все разберу», — признался Шульгин.
Поклонники отметили, что сын Валерии устроил очень красивый праздник всего за месяц. Остались они в восторге и от невестки певицы. Юная Лиана Волкова встречалась с Арсением больше года. По всей видимости, певица осталась довольна выбором наследника. Во время свадьбы она не раз пускала слезу.