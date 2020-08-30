Louis Vuitton, Tiffany, бытовая техника: сын Валерии и ее невестка показали свадебные подарки

28 августа Арсений Шульгин сочетался браком со своей избранницей Лианой. На торжестве собралось много знаменитостей, которые не поскупились на подарки.

Валерия на днях женила своего младшего сына Арсения Шульгина. Как известно, старший наследник певицы Артемий год назад тайно сыграл свадьбу в Швейцарии с подругой из Новокузнецка Натальей Коренной. Но он не стал звать на праздник даже родную маму и ее мужа Иосифа Пригожина. А вот Арсений организовал пышный праздник, на котором выступили звезды: Зиверт, Николай Басков и другие звезды. Спела для молодоженов и сама Валерия. Также среди гостей были Эмин Агаларов, семья Маликовых, Валентин и Марина Юдашкины и другие известные персоны.

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Праздник продлился до поздней ночи. Кульминацией вечера стал салют. На следующий день влюбленные уже гуляли вместе с родными, без больших праздничных столов и танцев. С утра Арсений решил поблагодарить всех гостей за подарки. Он снял целую комнату с пакетами из ЦУМа, Louis Vuitton, Tiffany, а также десятки коробок с бытовой техникой, брендовой одеждой и корзин с цветами.

«Это подарки, их очень много. Всем обязательно скажу спасибо. Надеюсь, что до конца этих выходных подарки все разберу», — признался Шульгин.

Поклонники отметили, что сын Валерии устроил очень красивый праздник всего за месяц. Остались они в восторге и от невестки певицы. Юная Лиана Волкова встречалась с Арсением больше года. По всей видимости, певица осталась довольна выбором наследника. Во время свадьбы она не раз пускала слезу.