Белый верх, черный низ: Инна Маликова на свадьбе сына Валерии отметилась в пышной блузе и юбке-шортах

Младший сын певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин, 28 августа женился. Избранницей юного музыканта стала 20-летняя Лиана Волкова, с которой звездный наследник встречался в течение года. На свадьбе, которая состоялась в Soho Country Club, присутствовали многие звезды – семья Маликовых, Эмин Агаларов, Яна Рудковская, Николай Басков и многие другие. Филипп Киркоров не смог присутствовать на торжестве, но поздравил молодоженов одним из первых.

Дресс-кодом вечера для дам был избран белый цвет, вопреки всем традициям о том, что на свадьбе этот цвет принадлежит только невесте. Сама Лиана блистала в пышном роскошном наряде цвета айвори, украшенном длинным шлейфом. А вот многие гостьи последовали пожеланию хозяев вечера и облачились в белое.

Певица Инна Маликова выбрала беспроигрышную на все случаи комбинацию белый верх – черный низ, которую очень стильно обыграла. Блуза с пышными рукавами-буфами гармонично сочеталась в образе с мини-шортами, поверх которых легкой вуалью легла юбка из черного фатина. Стилист Анастасия Пахолкова высоко оценила выбор звезды, который назвать банальным точно нельзя.

«Инна Маликова выбрала для посещения свадебного торжества не платье. Большинство девушек, собираясь на вечеринку, отдают предпочтение платьям, отсекая интересные варианты, составляемые из множества других интересных вещей. На Инне белая блуза с трендовыми объемными рукавами российского бренда Yani, а в качестве низа — юбка-шорты, но не в стандартном их прочтении, а с наличием изысканной детали — некой вуали. Казалось бы, незамысловатая комбинация, но вся красота здесь в объемах, созданных за счет полупрозрачных тканей, не нарушивших пропорции фигуры певицы. На ногах каблуки, на лице улыбка, и все это приправлено бриллиантами. Ну разве не идеально?» — заметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.