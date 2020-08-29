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Белый верх, черный низ: Инна Маликова на свадьбе сына Валерии отметилась в пышной блузе и юбке-шортах

Накануне весь бомонд отечественного шоу-бизнеса разделил радость вместе с семьей Валерии и Иосифа Пригожина.

Белый верх, черный низ: Инна Маликова на свадьбе сына Валерии отметилась в пышной блузе и юбке-шортах
Инна Маликова. Фото: instagram.com/innamalikova/

Младший сын певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин, 28 августа женился. Избранницей юного музыканта стала 20-летняя Лиана Волкова, с которой звездный наследник встречался в течение года. На свадьбе, которая состоялась в Soho Country Club, присутствовали многие звезды – семья Маликовых, Эмин Агаларов, Яна Рудковская, Николай Басков и многие другие. Филипп Киркоров не смог присутствовать на торжестве, но поздравил молодоженов одним из первых.

Дресс-кодом вечера для дам был избран белый цвет, вопреки всем традициям о том, что на свадьбе этот цвет принадлежит только невесте. Сама Лиана блистала в пышном роскошном наряде цвета айвори, украшенном длинным шлейфом. А вот многие гостьи последовали пожеланию хозяев вечера и облачились в белое.

Певица Инна Маликова выбрала беспроигрышную на все случаи комбинацию белый верх – черный низ, которую очень стильно обыграла. Блуза с пышными рукавами-буфами гармонично сочеталась в образе с мини-шортами, поверх которых легкой вуалью легла юбка из черного фатина. Стилист Анастасия Пахолкова высоко оценила выбор звезды, который назвать банальным точно нельзя.

Инна Маликова
Инна Маликова. Фото: instagram.com/innamalikova/

«Инна Маликова выбрала для посещения свадебного торжества не платье. Большинство девушек, собираясь на вечеринку, отдают предпочтение платьям, отсекая интересные варианты, составляемые из множества других интересных вещей.

На Инне белая блуза с трендовыми объемными рукавами российского бренда Yani, а в качестве низа — юбка-шорты, но не в стандартном их прочтении, а с наличием изысканной детали — некой вуали. Казалось бы, незамысловатая комбинация, но вся красота здесь в объемах, созданных за счет полупрозрачных тканей, не нарушивших пропорции фигуры певицы.

На ногах каблуки, на лице улыбка, и все это приправлено бриллиантами. Ну разве не идеально?» — заметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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