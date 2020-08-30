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Дмитрий Дибров озвучил размер своей пенсии

На заслуженный отдых шоумен вышел совсем недавно.

Дмитрий Дибров озвучил размер своей пенсии
Дибров Дибров. Фото: Лариса Кудрявцева. Архив "Экспресс-газета"

Шоумен Дмитрий Дибров озвучил размер ежемесячной пенсии. Как выяснилось, он будет получать 33 тысячи рублей в месяц. При этом уверен, что сумма справедливая. Об этом телеведущий рассказал в программе канала НТВ «Секрет на миллион».

На заслуженный отдых Дибров вышел совсем недавно. По словам 60-летнего артиста, в его трудовой книжке ни разу не было перерывов. Именно поэтому, по его словам, выплаты настолько высокие.

Таким цифрам могут позавидовать многие другие. Ранее суммы своих выплат озвучили и другие звездные пенсионеры. Так, Леонид Якубович получает 23 тысячи рублей, а Роза Сябитова – 13 тысяч.

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