«У нее еще много работы»: Дибров убежден, что Бабкина не выполнила свою миссию на земле

Как отметил телеведущий, он очень переживал за певицу.

Телеведущий Дмитрий Дибров в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что очень переживал за свою коллегу известную певицу Надежду Бабкину. Как известно, она лечилась от двусторонней пневмонии и балансировала на грани жизни и смерти.

«Я за Надежду Георгиевну очень переживал. Понимаете, господь ставит каждому человеку некую задачу на земле. Болезнь и смерть приходят, если человек не в состоянии выполнить свою задачу. Надо за свою жизнь, как можно больше различных навыков освоить. Надо завести детей, создать семью. Тогда существует большая вероятность дожить до ста лет». Дмитрий Дибров

Как отметил Дибров, который, кстати, вместе с коллегой Валдисом Пельшем пока Бабкина болела подменял ее в программе «Модный приговор» на Первом канале он очень любит Бабкину. Она, как он думает, еще не выполнила до конца свою миссию на земле, поэтому выжила.

«Ее театр — источник многих культурных влияний. Эта напасть пройдет. У нее еще много работы на земле», — заметил он.