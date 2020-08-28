«Особенный день»: Валерия в атласном платье и молочном жакете с «мужского плеча» пришла на свадьбу сына

На личной страничке в Instagram Валерия поделилась с поклонниками радостным событием. Ее младший сын женился на своей возлюбленной — девушке по имени Лиана. Для торжества звездная мама жениха выбрала лаконичное атласное платье в бельевом стиле. Праздничный аутфит певицы дополнил удлиненный молочный жакет «с мужского плеча».

К наряду поп-дива подобрала модные остроносые туфли-лодочки на шпильке, выдержав весь образ в одной цветовой палитре. При этом возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина пообещала поклонникам в течение вечера поделиться свежим фотоотчетом с мероприятия. По словам Валерии, это очень важный и особенный день для ее семьи, который они ждали с трепетом, волнением и радостью.

«Сегодня для нашей семьи особенный день», — написала в своем микроблоге певица.

Как пишет «СтарХит», молодожены говорили о том, что не хотели отмечать свадьбу в «закрытой коробке». Торжество, судя по всему, состоится на свежем воздухе. Младший сын певицы, 21-летний Арсений Шульгин, уже давно живет самостоятельно и денег у звездных родителей на свои нужды не берет. Вот и свадьбу новоиспеченный жених оплатил сам. По словам юноши, он допускает вероятность того, что поселится с семьей в частном доме. Но только после того, как у них с женой появятся дети. Пока Арсений не готов к жизни за городом.