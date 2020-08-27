«Стала тренироваться натощак»: Валерия рассказала о новой методике занятий спортом

Певица с недавнего времени начала практиковать физические упражнения на голодный желудок.

Валерия рассказала подписчикам в Instagram о своей новой практике. Не так давно она начала заниматься спортом натощак. Утро певицы начинается в 8:00 с физических нагрузок. По словам артистки, сначала было непривычно.

«В последнее время стала тренироваться натощак, раньше совершенно не могла — сейчас начинаю привыкать», — написала Валерия.

Многие поклонники певицы поддержали такую практику. А также поделились своими лайфхаками по ведению здорового образа жизни.

На днях певица показала фото со своей падчерицей — дочкой Иосифа Пригожина, Лизой. Фанаты отметили, что Валерия выглядит слишком изможденной на фоне девушки.

Про занятия физическими упражнения натощак порталу Teleprogramma.pro рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Проводились сравнительные исследования о том, что приносит большую эффективность. Все-таки на голодный желудок заниматься — не совсем рационально. Если даже нет фоновых заболеваний по ЖКТ, после сна у нас занижен уровень глюкозы. За естественный период отдыха и восстановления организм к утру активизируется. И чтобы совершить активность — нужна энергия, а спросонья ее взять неоткуда. После физнагрузки на голодный желудок человек может захотеть еще больше есть. На мой взгляд, утром нужен небольшой перекус: белки, углеводы и небольшое количество клетчатки», — рассказала Дианова.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский считает, что тренировки на голодный желудок — это фатальная ошибка.

«В состоянии дефицита калорий во время нагрузки организм будет избавляться не от подкожно-жировой клетчатки, а от собственной мускулатуры. Силовые тренировки натощак будут существенно ниже по КПД, потому что перед ними нужно обязательно загружаться сложными углеводами. Натощак тренировки не получится. С йогой это, может ,допустимо, так как у них есть особый культ, связанный с питанием и тренировочным процессом. Но я к йоге отношусь достаточно прохладно», — сказал порталу Teleprogramma.pro Каневский.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Разработала собственную методику похудения. Обладательница титула «Миссис Евразия Земной шар — 2017» в номинации «Медицина, диетология». Автор более 60 публикаций о диетологии, четыре из которых — научные.

Справка Teleprogramma.pro

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт

Мастер спорта и чемпион Москвы по становой тяге. Входит в тройку лучших фитнес-тренеров России. Персональный тренер по бодибилдингу. Имеет медицинское образование.