«Солнечная красотка»: Алсу в асимметричном топе и белых шортах запечатлелась на яхте

Накануне певица Алсу похвасталась поклонникам в Instagram, что наконец-то отправилась на отдых. Вместе с семьей артистка отдыхает в Крыму, как выяснили внимательные подписчики — они усмотрели на кадрах, которыми поделилась их любимица, пейзажи Севастополя.

На этот раз Алсу снова отправилась в море на яхте. Звезда позировала на камеру в черном асимметричном топе и белых шортах из денима с по-модному необработанными краями.

«Неужели лето вот-вот закончится? Ведь оно только началось!» — удивленно заметила звезда.

Поклонники согласились с Алсу, что лета практически не ощутили — с ограничениями из-за пандемии коронавируса мимо пролетела не только весна 2020 года, но и лето.

«Будто один день», «Точно! Недавно началось!», «Вот и лето прошло. Лета как небывало», «Солнечная красотка», «Красоточка, наслаждайся последними теплыми деньками, лови побольше», — отозвались фолловеры.

Дочка Алсу Микелла тоже поделилась у себя в Instagram летними снимками с моря. Девочка позировала на фоне красивого заката.