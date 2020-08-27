«Даже не верится»: Алсу запечатлелась на яхте на фоне морского пейзажа

Многие звезды этим летом вынуждены корректировать свои планы на отпуск. Закрытые из-за пандемии коронавируса границы заставили выбрать отечественные курорты – Сочи, Крым, Алтай, Камчатку. На Черном море отметились Лера Кудрявцева, Павел Прилучный, Ксения Бородина, Анна Банщикова и многие другие. К слову, не так давно открыли для перелета и отдыха Турцию, поэтому часть селебрити устремилась на Средиземное море.

Певица Алсу тоже предпочла не отсиживаться дома. Она отправилась к морю и поделилась в микроблоге селфи на фоне красивейших пейзажей.

«Даже не верится», — призналась звезда.

Правда, где именно отдыхает красавица, она предпочла умолчать. Поклонники поспешили прокомментировать новый снимок любимицы.

«Красота! И вы и то, что Вас окружает!», «Хорошего отдыха, и побольше фоток нам», «Да,еще хороший ракурс для фото», «Красота нереальная! Отдохни душой и телом, ждем альбом», «Море!», «Это где?», «Это Севастополь!», «О, Крым!» — гадают фолловеры.