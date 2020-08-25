«Мурашки по телу»: дочка Алсу перепела хит Рианны

У 37-летней певицы Алсу трое детей – две дочки и сын. И лишь средняя из наследников, 12-летняя Микелла, решила пойти по маминым стопам и стать звездой эстрады. Девочка приняла участие в шоу Голос» на Первом канале и стала одной из финалисток проекта. Она часто делится своим творчеством с поклонниками, публикуя у себя в микроблоге фрагменты песен собственного исполнения. Например, недавно Микелла перепела песню своей матери, с которой та выступала на Евровидении 20 лет назад, — композицию Solo.

На этот раз юная звездочка исполнила хит Рианны и Микки Экко Stay. Полторы минуты вокала Микеллы восхитили многих подписчиков – они не смогли сдержать восторгов от услышанного.

«Невероятно красиво! Великолепное исполнение», «Очень красиво», «Очень красиво исполнила! Молодец!», «Восхитительно», «Мурашки», «Очень талантливо», «Божественно», — написали в комментариях.

Кстати, девочка часто аккомпанирует себе на фортепиано. Например, недавно она спела хит Адель All I ask и продемонстрировала безупречную игру на музыкальном инструменте.