«Принцесса наша»: жена Дмитрия Тарасова нарядила двухлетнюю дочку в твидовый костюм

Дмитрий Тарасов счастлив в браке с Анастасией Костенко. Он стал строить с ней отношения сразу после развода с Ольгой Бузовой. Несмотря на то, что мало кто верил в то, что этот союз крепкий, модель подарила футболисту двоих детей и поддерживает его во всех начинаниях. Недавно девушка даже переехала в Казань, где теперь тренируется футболист, но часто приезжает в Москву. Она ловко управляется с дочками. Старшей наследнице пары Милане два года, а младшей Еве — шесть месяцев.

Костенко следит за фигурой и часто облачается в женственные наряды. Недавно она призналась, что любит наряжать и наследниц, хоть они и не всегда с радостью воспринимают примерки. Жена Тарасова не раз облачала девочек в одинаковые наряды. Ей импонирует стиль family look. А на днях девушка поделилась радостной новостью — у них в семье произошло пополнение. Теперь в особняке футболиста живет щенок породы мальтипу.

Анастасия не удержалась и устроила фотосессию щенку с наследницей. На фото Милана предстала в розовом твидовом костюме. На девочке был жакет и юбка, как у деловой леди.

«Принцесса наша», — написала возлюбленная Тарасова.

Поклонники восхитились юной модницей. Многие отметили, что Костенко очень элегантно одевает дочерей. «Такая красива», «Кукольная. А этот розовый костюмчик аля „Диор“ просто восторг», «Очень интересный костюмчик у Миланы», «Такая взрослая в этой одежде», «Мисс элегантность! До чего же хороша», «Как похожа на папу», «Она такая у вас необычная», — прокомментировали пост подписчики.