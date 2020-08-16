«Меня уже воротит от реклам квартир»: жена Тарасова рассказала, как стала экспертом в ипотеке

Анастасия Тарасова рассказал, как стала экспертом в ипотеке. Все дело в том, что модель помогала близкому человеку приобрести жилье. Дело затянулось на несколько недель, и, как признала супруга Дмитрия Тарасова, она по сто раз обсуждала варианты и получала консультации.

«Меня уже воротит от реклам квартир, которые мне выдает телефон (все в курсе, как умное устройство читает ваши мысли и вам «нарочно» вылезает реклама в виде последних тем ваших разговоров и поисков в Гугл)», — поделилась Костенко со своими подписчиками в Инстаграме.

Некоторое время назад модель пожаловалась, что ей звонят мошенники. Они представлялись сотрудниками банка и просили номер карты. Конечно, Костенко не повелась на уловки звонящих и предупредила всех, чтобы следовали ее примеру.