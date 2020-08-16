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«Меня уже воротит от реклам квартир»: жена Тарасова рассказала, как стала экспертом в ипотеке

На протяжении нескольких недель модель помогала близкому человеку.

«Меня уже воротит от реклам квартир»: жена Тарасова рассказала, как стала экспертом в ипотеке
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Анастасия Тарасова рассказал, как стала экспертом в ипотеке. Все дело в том, что модель помогала близкому человеку приобрести жилье. Дело затянулось на несколько недель, и, как признала супруга Дмитрия Тарасова, она по сто раз обсуждала варианты и получала консультации.

«Меня уже воротит от реклам квартир, которые мне выдает телефон (все в курсе, как умное устройство читает ваши мысли и вам «нарочно» вылезает реклама в виде последних тем ваших разговоров и поисков в Гугл)», — поделилась Костенко со своими  подписчиками в Инстаграме.

Некоторое время назад модель пожаловалась, что ей звонят мошенники. Они представлялись сотрудниками банка и просили номер карты. Конечно, Костенко не повелась на уловки звонящих и предупредила всех, чтобы следовали ее примеру.

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