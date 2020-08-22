49-летняя Кудрявцева в белоснежном костюме из льна отправилась на шопинг с дочкой

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит отдыхать. Телеведущая предпочитает улетать на море, чтобы развеяться и набраться сил перед работой. В этом году многие звезды не смогли уехать в отпуск или впервые отдыхали на российских курортах. Не побоялась приехать в Адлер и ведущая «Секрета на миллион», так как в детстве уже была на Черноморском побережье. Но две недели отдыха показались ей слишком короткими, поэтому в августе она снова уехала. На этот раз в Турцию.

49-летняя Кудрявцева проводит последние дни лета на курорте со своей дочкой Марией. Двухлетняя девочка не перестает удивлять маму. Она уже хорошо разговаривает, поборола страх и плавает в море, а также любит шопинг. Недавно кроха едва не увела из магазина сразу четыре шляпы. А накануне Лера решила пройтись по магазинам с малышкой уже намеренно. Она выбрала для такого случая легкий льняной костюм белого цвета.

Наряд подчеркнул загорелую кожу знаменитости. А дочка телеведущей предстала в белой тунике. К слову, ранее в льняном костюме только черного цвета отметилась Ани Лорак. В магазине Мария сразу надела дутую жилетку. Девочка рассматривала вещи и норовила взять как можно больше. «Доча, снимай кофточку», — попросила ее мама. «Нет, одела я», — ответила кроха. По всей видимости, Кудрявцева не осталась без покупок. Поклонники давно заметили, что ее наследница растет модницей.