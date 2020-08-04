«Может заменить всех, но ее никто и никогда»: Алсу поделилась редким фото с моложавой мамой

Певица поздравила родительницу с днем рождения. Поклонники были поражены тому, какая красивая у звезды мама.

Алсу не так давно отпраздновала 37-летие. Она решила не устраивать пышного торжества, а провела время с мужем Яном Абрамовым и своими детьми: Сафиной, Микеллой и Рафаэлем. Поклонники с трудом поверили, что в столь зрелом возрасте можно так выглядеть. Многие не только восхищаются красотой артистки, но и ее чувством стиля. Она все чаще предпочитает одеваться в молодежные наряды, но при этом сохраняет женственность и элегантность.

А 4 августа Алсу опубликовала редкое фото со своей мамой Разией Исхаковной Сафиной, которая по профессиональной деятельности — архитектор. Певица поздравила свою родительницу с днем рождения. На архивном фото они позируют в платках в храме. Кадр был сделан в Абу-Даби в знаменитой мечете шейха Зайда.

«Мама — это человек, который может заменить всех, но ее никто и никогда заменить не сможет. С днем рождения мамочка. Просто будь здоровой и живи долго», — написала звезда.

А поклонники и коллеги восхитились красотой женщины. Многие поняли, что Алсу унаследовала красоту от родительницы. Разия выглядит ровесницей дочки, считают фанаты. «С днем рождения мамочку!» — отметил Игорь Николаев. «С днем рождения мамочку! Крепкого здоровья! Спасибо за доченьку», — присоединилась Зара. «Алсу, мама какая красивая у вас», «Красавицы такие», «Алсу, а где тут мамочка? Это же сестренка!», «Вот это гены», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что отец у артистки Ралиф Сафин, бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл», политик. Ранее певица признавалась, что в начале карьеры папа ей помогал.