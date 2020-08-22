Анастасия Решетова в струящемся белом платье со шлейфом предстала на ужине в Сен-Тропе

Блогерша и бизнесвумен проводит лето в гостях у отца Тимати. На курорте она неожиданно облачилась в наряд в стиле шекспировской Джульетты.

Тимати в конце 2019 года стал отцом во второй раз. Возлюбленная Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. От прошлых отношений с Аленой Шишковой у артиста также есть дочка Алиса. Девочка была одной из первых, кто увидел малыша. Шестилетняя кроха быстро подружилась с братиком. Влюбленные вместе пережили карантин. Однако рэпер предпочел провести отпуск раздельно со своей избранницей.

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После завершения самоизоляции. Решетова улетела в Сен-Тропе вместе с сыном. Она гостит в особняке у отца рэпера Ильдара Юнусова. А сам Тимати предпочел отдохнуть в Греции с дочкой и своей мамой Симоной Юнусовой. Как известно, его родители давно состоят в разводе. Даже свой день рождения артист провел вдалеке от возлюбленной. Он прилетел в Чеченскую республику и встретился с Рамзаном Кадыровым.

Тем временем Анастасия продолжает отдыхать во Франции. Днем она проводит время на пляже с наследником, а вечером часто отправляется на прогулки с подругами. Девушка уже успела блеснуть на вечеринке и побывать за праздничным столом у отца Тимати. А накануне Решетова отправилась поужинать в кафе. Она предстала в новом платье в стиле шекспировской Джульетты. Девушка облачилась в белоснежный наряд со шлейфом из струящейся ткани и расклешенными рукавами.

Изысканные блюда и вино стали украшением стола. Возлюбленная Тимати предпочла не показывать, с кем проводит вечер. Многие поклонники восхитились ее женственным луком.