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«А зачем шнурок на лифе? Вот интрига»: Орлова в соблазнительном бикини подразнила фанатов

Ведущая проекта «Дом-2» похвасталась пышной грудью и пикантной ложбинкой.

«А зачем шнурок на лифе? Вот интрига»: Орлова в соблазнительном бикини подразнила фанатов
Ольга Орлова (Фото: Instagram.com/olgaorlova1311)

42-летняя Ольга Орлова проводит летние каникулы на море. А вот где именно ведущая проекта «Дом-2» держит в секрете. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Блестящие» поделилась свежим пляжным снимком, позировав перед объективом фотокамеры по пояс в воде. Певица раздразнила поклонников соблазнительными изгибами звездного тела, блеснув пышным бюстом и пикантной ложбинкой в дерзком купальнике. Многие задались вопросом: зачем Орловой понадобился шнурок на лифе. Нашлись и те, что предположил, что таким образом поп-дива решила привлечь к себе внимание фанатов. В таком случае, знаменитость не прогадала с выбором купальника.

Певица Ольга Орлова
Ольга Орлова в пикантном бикини раззадорила поклонников (Фото: Instagram.com/olgaorlova1311)

Примечательно, что артистка успела прокомментировать и возможный роман с Владом Кадони. Певица дала понять, что с шоуменом ее объединяет только дружба и ничего больше.

«А зачем шнурок на лифе? Вот интрига», «Вы такая суперская женщина, слов нет!!», «И тут Кадони приплели!! Успокойтесь уже, они не вместе!! А просто друзья», «Вау, какая вы изящная, Оленька! Просто загляденье», «Чувственная женщина!! И вообще, где вы прятали такое богатство», «Пышечка какая, просто сдобная булочка», «Сразу разыгрался аппетит», «Волшебная, словно морская русалка», «Хочется к вам!! Такой манящий взгляд», «Потрясающая фигура, декольте особенно восхищает, есть на что взглянуть», «А Кадони небось пускает слюни?» — такие комментарии появились под снимком певицы.

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