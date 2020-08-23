«А зачем шнурок на лифе? Вот интрига»: Орлова в соблазнительном бикини подразнила фанатов

42-летняя Ольга Орлова проводит летние каникулы на море. А вот где именно ведущая проекта «Дом-2» держит в секрете. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «Блестящие» поделилась свежим пляжным снимком, позировав перед объективом фотокамеры по пояс в воде. Певица раздразнила поклонников соблазнительными изгибами звездного тела, блеснув пышным бюстом и пикантной ложбинкой в дерзком купальнике. Многие задались вопросом: зачем Орловой понадобился шнурок на лифе. Нашлись и те, что предположил, что таким образом поп-дива решила привлечь к себе внимание фанатов. В таком случае, знаменитость не прогадала с выбором купальника.

Примечательно, что артистка успела прокомментировать и возможный роман с Владом Кадони. Певица дала понять, что с шоуменом ее объединяет только дружба и ничего больше.