«Хватит искушать Кадони»: 42-летняя Орлова в мини-бикини блеснула тонкой талией

Ольга Орлова не скрывает: как бы не надеялись на обратное ее верные почитатели, но с Владом Кадони ее связывают исключительно дружеские отношения. И ничего больше! Об этом певица не раз упоминала в беседе с поклонниками. Однако фанаты знаменитости уверены, что экс-солистка группы «Блестящие» что-то не договаривает. Так, подписчики артистки заметили, что шоумен с особым трепетом относится к Ольге, а его взгляд наполнен нежностью и теплотой, когда она находится рядом. Нашлись и те, кто предположил, что Кадони просто восхищается своей соведущей по телестройке. И между ними царит полная гармония на съемочной площадке, словно они старые добрые друзья. Как бы то ни было, Орлова продолжает открещиваться от домыслов и кривотолков, так же поступает и Влад.

На личной страничке в Instagram певица делилась летним фото, блеснув стройной талией и бесконечными ногами. Фанаты Орловой тут же предположили, что шоумен не остался равнодушным, увидев этот пикантный кадр.