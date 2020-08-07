«Хватит искушать Кадони»: 42-летняя Орлова в мини-бикини блеснула тонкой талией

Ольга Орлова не скрывает: как бы не надеялись на обратное ее верные почитатели, но с Владом Кадони ее связывают исключительно дружеские отношения. И ничего больше! Об этом певица не раз упоминала в беседе с поклонниками. Однако фанаты знаменитости уверены, что экс-солистка группы «Блестящие» что-то не договаривает. Так, подписчики артистки заметили, что шоумен с особым трепетом относится к Ольге, а его взгляд наполнен нежностью и теплотой, когда она находится рядом. Нашлись и те, кто предположил, что Кадони просто восхищается своей соведущей по телестройке. И между ними царит полная гармония на съемочной площадке, словно они старые добрые друзья. Как бы то ни было, Орлова продолжает открещиваться от домыслов и кривотолков, так же поступает и Влад.
На личной страничке в Instagram певица делилась летним фото, блеснув стройной талией и бесконечными ногами. Фанаты Орловой тут же предположили, что шоумен не остался равнодушным, увидев этот пикантный кадр.
«Хватит искушать Кадони», «Это женщина на миллион! Не каждый потянет», «Ну, нельзя быть на свете красивой такой!», «Вот на страничке у Оли хейтеры вообще не пасутся! Вижу только положительные отзывы!! Как так-то?!», «А причем тут вообще Кадони?! Они же вроде только друзья», «А вы не завидуйте! Она заслужила комплименты», «Ну, как такую девушку не похвалить! Чаровница», «Вами можно любоваться часами», «Ножки такие длинные, а талия тонкая-тонкая», «Само очарование», — такие комментарии появились под снимком певицы.