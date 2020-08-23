«Располнела?! Все так и прыщут ядом»: Бергюзар Корель не стесняется себя в бикини

37-летняя Бергюзар Корель не реагирует на критику хейтеров, относительно того, как изменилась ее фигура после второй беременности. Возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» продолжает делиться в микроблоге снимками в купальнике, совершенно не стесняясь видимых несовершенств: появившегося целлюлита и растяжек. Жена Халита Эргенча не скрывает, что она еще не вернулась в дородовую форму, но и прятаться от поклонников актриса не собирается. Фанаты Бергюзар уверены, что со временем она сможет сбросить лишний вес, а ее талия снова станет тонкой и будет выглядит так, словно она и вовсе не рожала.

Поклонники актрисы уверены, что Халит Эргенч любит жену и такой. Ведь ради отношений с Бергюзар, он в свое время ушел из семьи. Супруги познакомились на съемках сериала «1001 ночь». Эргенч сразу же влюбился в красавицу-партнершу. И Корель ответила ему взаимностью.