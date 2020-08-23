«Это же сыновья Хюррем султан»: Энгин Озтюрк поделился редким кадром с Арасом Булутом Ийнемли

33-летний Энгин Озтюрк поделился в Instagram свежим летним селфи, на котором он позировал с Арасом Булутом Ийнемли. Актеры сыграли родных братьев в турецком сериале «Великолепный век». Энгин предстал в образе шехзаде Селима, а Араса поклонники запомнили, как шехзаде Баязида. Оба по сценарию были сыновьями хасеки Хюррем султан и султана Сулеймана.

Согласно сюжетной линии, между братьями не было взаимопонимания. Оба хотели занять престол, что в конечном итоге и привело их к междоусобной войне. Однако по истории, на трон после смерти падишаха взошел именно Селим. А его брат вместе с сыновьями был казнен. Продюсеры сериала воплотили этот же сюжет в соответствии с историческими событиями.

Если на экране между персонажами двух актеров существовал реальный конфликт, то в жизни Энгин и Арас неплохо поладили между собой. Они поддерживают связь и после окончания проекта. Так, на редком снимке Озтюрк предстал в неформальной обстановке в компании с Булутом Ийнемли. Оба позировали улыбающимися и смеющимися, давая понять, что они рады видеть друг друга.

«Это же сыновья Хюррем султан», «Помним их по сериалу, только в роли шехзаде они были не так дружны», «Как здорово, что они дружат и общаются!! Приятно видеть их вместе», «Шехзаде Селим и Баязид», — такие комментарии появились под снимком актеров.

Многие актеры после съемок в «Великолепном веке» продолжили общаться и вне проекта. Так, Сельма Эргенч (Хатидже султан) подружилась с Джансу Дере (персиянка Фирузе), а Мерьем Узерли поддерживает контакты с Озаном Гювеном (Рустем паша).