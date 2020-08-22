Полтора миллиона рублей в год: Шепелев отдал сына Фриске в элитную английскую школу

Дмитрий Шепелев жил в гражданском браке с Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон, но вскоре у певицы диагностировали рак мозга. Несмотря на усилия врачей, спустя два года она скончалась. До сих пор родители артистки и ее сестра тяжело переживают эту утрату. Омрачает их жизнь и тот факт, что они не могут увидеться с наследником звезды. О мальчике заботится Шепелев, который находится в конфликте с бабушкой и дедушкой своего ребенка.

В прошлом году Шепелев стал чаще рассказывать, каким растет его сын. Более того, он перестал скрывать отношения с архитектором Екатериной Тулуповой. Их дети вместе ходили в детский сад, а потом они увидели друг друга на сайте знакомств. Уже три года пара живет вместе. А недавно телеведущий объявил, что теперь будет вести семейное шоу «Ты как я» на ТНТ.

Он много читает книг о воспитании детей, советуется с психологами и порой обсуждает некоторые вопросы с поклонниками. В преддверии 1 сентября стало известно, что Дмитрий уже пристроил своего наследника в школу.

Телеведущий посетил несколько учебных заведений, чтобы сделать правильный выбор. Он познакомился с учителями и системой образования. Одному из педагогов не понравилось, что для ребенка ищут приемлемые условия.

«Это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был за решеткой и под замком. Но для детей своих хочется другого: я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали», — пояснил Шепелев.

В итоге свой выбор он остановил на элитной частной английской школе. Там детям преподают углубленный английский язык, а многие учителя являются носителями языка. Семилетний сын Жанны первый год учился дистанционно из-за пандемии коронавируса. Уроки мальчику помогала делать подруга, дочка Тулуповой Лада.

К слову, обучение в частной школе стоит не малых денег — почти 1,5 миллиона рублей в год. Однако Шепелев ранее признавался, что хоть и старается не баловать наследника, порой отводит душу, устраивая ему невероятные праздники, пишет издание «Комсомольская правда».