«Знай, что я тебя люблю»: поклонники Платона Шепелева нежно поздравили его тетю с днем рождения

На фанатской страничке сына певицы Жанны Фриске Платона Шепелева появилось очень трогательное видео. На кадрах можно увидеть Наталью Фриске, сестру Жанны, вместе с Платоном, а также с его мамой и родственниками. Наталье Фриске 21 апреля исполнилось 34 года.
При этом фанаты Платона Шепелева, которые ведут его страничку, оставили очень трогательные стихи, которые посвятили Наталье в ее праздник. Как известно, девушка лишена возможности видеться со своим племянником. Телеведущий Дмитрий Шепелев, отец ребенка, не позволяет родным своей бывшей гражданской жены общаться с мальчиком.
Тетя милая моя, поздравляю я тебя.
Очень крепко обнимаю. И здоровья лишь желаю.
Будь счастливой ты всегда. Не печалься никогда.
«С днем рождения!» — говорю. Знай, что я тебя люблю.
В комментариях отметила сама Наталья Фриске. Она призналась, что слова, адресованные ей в этот праздничный день, растрогали ее до слез.